Jürgen Klopp trouve le temps long loin de ses joueurs

Liverpool a été interrompu sur sa voie royale vers le titre. Les Reds prennent leur mal en patience, mais Jürgen Klopp ne cache pas que l'attente est difficile ...

Et si l'arrêt de la compétition est difficile à vivre pour l'entraîneur de Liverpool, ce n'est pas forcément parce que les Reds étaient à quelques journées du titre mais bien parce que le quotidien avec ses joueurs lui manque terriblement. Jürgen Klopp a ainsi expliqué que même les sessions d'entraînement via vidéo-conférence lui faisaient du bien : "Je ne l'aurais pas cru, mais ne serait-ce que de revoir mes gars, ça change tout", se réjouit-il via le site officiel du club.

"Pour une minute, une heure, deux heures, peu importe, les gars ont un bon état d'esprit et c'est dans ces moments que je comprends pourquoi ils me manquent tant - c'est un groupe exceptionnel", déclare Klopp. "On voudrait être plus proche d'eux, mais ce sont les moments les plus proches que nous pouvons avoir et j'en profite au maximum. C'est plus dur chaque jour qui passe. Je comprends la situation, à 100%, mais plus le temps passe sans voir quelqu'un, plus c'est dur".