Plus de Diables Rouges en 2020 ? C'est une réelle possibilité, selon la FIFA

Victor Montagliani, vice-président de la FIFA, a communiqué ses inquiétudes vis-à-vis d'une reprise du calendrier des équipes nationales en 2020. Les restrictions de déplacements internationaux liés à la crise du coronavirus risquent en effet d'empêcher les rencontres d'être disputées et ce même si, localement, le football peut avoir repris.

Selon Montagliani, interviewé par l'Associated Press, les rencontres de Ligue des Nations et qualificatoires pour le Mondial 2022 devraient être reportées ... et les éliminatoires du Mondial pourraient même être raccourcis, faute de place dans le calendrier international.

