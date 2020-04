Jordan Henderson considéré comme un héros en Angleterre en cette période de crise

Le capitaine de Liverpool a décidé d'agir alors que l'épidémie touche de plus en plus l'Angleterre.

Henderson a créé un fonds d'urgence pour aider les services de soins de santé en Angleterre. Un geste incroyable considéré comme héroïque de l'autre côté de la Manche.

Le capitaine des Reds a contacté 19 dirigeants de Premier League pour mettre en place le fonds d'urgence "Players Together". Les joueurs sont invités à faire un don et l'objectif sera de récolter autant d'argent que possible pour le National Health Service (NHS).

Stan Collymore, ancien de Liverpool, est unanime : "Son geste est plus important que tout trophée qu'il gagnera avec Liverpool".