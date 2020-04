Emmanuel Petit met en garde Kylian Mbappé : "Il a tendance à m'agacer de plus en plus"

L'attaquant du Paris Saint-Germain a eu tendance à agacer certains observateurs et supporters ces derniers mois en raison de son attitude parfois trop individualiste.

Consultant sur RMC, Emmanuel Petit a tenu à mettre en garde Kylian Mbappé concernant son attitude parfois trop individualiste. "Mbappé a progressé en trois ans. Il est arrivé dans le milieu du foot avec un potentiel incroyable, c’était un diamant à polir. Il a eu un transfert exorbitant à assumer, dans un club peuplé de stars. Il a fallu qu’il assume tout ça sur le terrain, mais aussi en dehors. Dans ses stats, il a aussi progressé. Il a montré une grande maturité dans beaucoup de domaines", a d’abord encensé le champion du monde 1998.

"Malgré tout, il a tendance à m’agacer de plus en plus… Il force trop… Il veut forcer à la décision à chaque fois. Il est agaçant avec ses propres partenaires. On oublie qu’il est jeune. Il a déjà prouvé de grandes choses, mais on en demande toujours plus. Ce qu’il fait, c’est incroyable, il a un avenir brillant devant lui. Mais le fait de se mettre une pression, parce qu’il veut gagner un Ballon d’Or, c’est agaçant. Il doit faire attention avec son comportement. À trop se ‘Neymar-iser’, ça risque de se retourner contre lui…", a conclu Emmanuel Petit.