Trincão, nouvelle recrue du Barca, désigné meilleur jeune joueur d'Europe

Uniquement en termes de statistiques, et sous certaines conditions précises, le jeune portugais remporte un titre honorifique de meilleur joueur européen de moins de 23 ans.

Selon le site de statistiques GoalPoint, Trincão devance Kylian Mbappé au ratio buts et assists par minutes. Le site portugais a seulement pris en compte les joueurs des championnats européens de moins de 23 ans qui ont au moins participé au tiers des rencontres de leur équipe cette saison.

Avec 6 buts et 4 assists dans le championnat portugais, avec Braga, mais en seulement 776 minutes de temps de jeu, le jeune ailier a un meilleur ratio d’efficacité statistique que Kylian Mbappé. En troisième position de ce classement arrive Nkunku (Leipzig), puis Ünder (AS Rome), Gabriel Jesus (City) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund). Haaland n’était, lui, pas éligible car il n’a pas disputé suffisamment de rencontres avec son nouveau club.

En toute fin du mercato hivernal, les Blaugranas ont versé 31 millions d’euros à Braga pour acquérir le jeune prodige. Le contrat veut que Trincão rejoigne le Barca dès la saison prochaine, alors que la Juventus avait également réalisé une offre.