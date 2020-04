La statistique peu glorieuse de Zlatan Ibrahimovic cette saison avec le Milan

Véritable machine en face des cages, Zlatan n'a pas réussi à être aussi efficace que les saisons précédentes. Depuis son retour à l'AC Milan, le Suédois n'a cadré que 28% de ses tirs.

Sur 32 tentatives, il en a seulement cadré 7. Une statistique qui fait de lui le joueur le plus imprécis des cinq grands championnats européens (avec 20 tirs minimum).

Of all strikers to have at least 20 shots this season in Europe's top five leagues, when excluding blocked shots Zlatan Ibrahimovic has the worst accuracy (28%)



🎯 7 shots on target

❌ 25 shots off target pic.twitter.com/BHuC8mQDke