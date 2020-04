Aimé Anthuenis attristé par la faillite de Lokeren : "Ce club est trop beau pour disparaître"

L'ancien sélectionneur de la Belgique était triste d'apprendre la faillite de Lokeren, un club qui a beaucoup compté pour lui.

Aimé Anthuenis porte Lokeren dans son coeur. L'ancien sélectionneur national y était joueur (entre 1970 et 1974) et y a également commencé sa carrière d'entraîneur en 1985. "La faillite est un véritable coup de massue pour Lokeren. Je pense immédiatement à l'équipe, aux fans, à la ville et à tout ce que vous voulez. Comme je l'ai entendu, il y aura cette année un livre sur les 50 ans du Sporting Lokeren. Il est dommage que vous deviez mettre fin à une telle période de cette manière. Cela fait mal oui", a réagi Anthuenis auprès de Sporza.

"Vous avez vu le malaise au Sporting chaque année. Je ne veux pointer personne du doigt, mais Lokeren a toujours eu des difficultés ces dernières années. Ils ont constitué une équipe européenne de haut niveau à l'époque. Surtout avec Lubanski, Larsen et Lato. Puis un peu plus tard, ils ont remporté deux fois la Coupe de Belgique", a-t-il ajouté.



"Le malheur de Lokeren, c'est que le nombre de spectateurs était toujours trop faible. De ce point de vue, vous ne pouvez pas rivaliser avec les grandes équipes. Il était clair que la qualité des joueurs diminuait chaque saison. J'espère qu'une nouvelle histoire pourra être racontée sur le Sporting. Ce club est trop beau pour disparaître. Peut-être qu'une fusion avec VW Hamme aidera, l'avenir nous le dira", a conclu Aimé Anthuenis.