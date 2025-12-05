Analyse Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
| Commentaire
David Hubert a testé plusieurs options à l'Union Saint-Gilloise. Quitte à parfois délaisser le système à deux attaquants.

Depuis sa remontée en D1A, l'Union avait pratiquement toujours joué en 3-5-2. Si David Hubert n'a pas touché à la défense à trois, l'une des fondations de l'équipe, il n'a pas hésité à retirer un attaquant pour densifier son entrejeu. On l'a ainsi vu passer à un système à un attaquant au mois de novembre pour ensuite revenir à un duo en pointe.

À Anderlecht, Hubert a reconduit, pour la toute première fois depuis son arrivée, le onze qui avait débuté le match précédent. Un indice qui ne trompe pas : au-delà des titulaires laissés au repos face à un calendrier surchargé, le successeur de Sébastien Pocognoli veut également diversifier sa palette tactique. Contrairement à ce que l'on observe dans d'autres équipes belges, ces changements sont pour la plupart voulus et non la conséquences de blessures ou de suspensions.

Les saisons passent, la concurrence augmente

Il a également le noyau pour, notamment en attaque : Kevin Rodriguez a longtemps été le meilleur buteur de l'équipe, il a depuis été rejoint par Raul Florucz (tous deux à 7 buts). Et pourtant, c'est Promise David qui apparaît le plus en forme ces dernières semaines (trois buts sur les quatre derniers matchs).

"Je veux qu'on puisse se montrer dangereux dans différentes configurations. Il y a de la concurrence mais mes attaquants sont capables de jouer à deux, comme de jouer seuls en pointe", explique David Hubert en conférence de presse. 

Voir deux fois la même équipe débuter dans des matchs aussi importants qu'à Galatasaray et à Anderlecht montre que de l'Union à la sauce Hubert, commence à se dégager un onze type. Mais au gré des matchs et des profils à disposition, il semble encore amené à évoluer.

Lors de sa première saison parmi l'élite, l'Union disposait de peu de remplaçants capables de prester au même niveau que les titulaires. La direction a bien travaillé depuis lors pour étoffer le noyau de mercato en mercato. Le staff aurait tort de ne pas en profiter.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Zulte Waregem
Union SG

