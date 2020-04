Capitaine emblématique de Lokeren, Overmeire évoque la faillite: "Il est peut-être temps que je pense à moi"

Malgré la faillite, le capitaine veut encore évoluer au plus haut niveau du football belge.

Formé dans le Pays de Waes, Killian Overmeire n'a jamais quitté le Sporting Lokeren depuis qu'il est passé professionnel en juillet 2003. Il a disputé près de 500 rencontres (493 au total) et a notamment connu avec le club waeslandien les sacres en Coupe de Belgique (en 2012 et 2014), les playoffs 1 (en 2011) et, plus douloureux, la relégation et la D1B.

Il est donc, forcément, particulièrement touché par la faillite annoncée ce lundi. "Aujourd'hui tout est fini et j'ai l'impression de m'être cogné la tête contre un mur", explique celui qui a tout donné pour Lokeren.

Mais, même si l'idée d'une fusion avec Hamme fait son chemin, Killian Overmeire n'envisage pas de reprendre le cours de sa carrière dans les séries amateurs. "J'aimerais encore jouer au niveau professionnel pendant une ou deux saisons. Il est peut-être temps que je pense à moi et abandonner l'idée de jouer en D3 amateurs", conclut-il.