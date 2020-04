Le portier Davino Verhulst réagit à la faillite de Lokeren : "Vous espériez qu'une de ses histoires soit vraie"

Le portier waeslandien a du mal à exprimer ses émotions après la faillite du club où il a joué pendant sept ans. La tristesse prévaut, mais un sentiment de colère aussi.

Le gardien de but l'avait vu venir, mais quelque part il avait encore l'espoir d'un bon résultat. "Je suis très déçu. Tout l'espoir qu'il me restait s'est envolé d'un seul coup. C'est vraiment une grave déception", nous confie Davino Verhulst. "Il (De Vries, ndlr) a inventé de nouvelles histoires chaque semaine, donc vous pensez que l'une d'entre elles serait vraie. Apparemment pas..."

Verhulst a également peu de choses à dire sur le président De Vries. "Ecoutez, je ne suis pas la personne qui tire sur les autres, mais maintenant j'ai un sentiment très amer. Si vous promettez tant de choses que vous ne pouvez pas tenir... S'ils vous ont tenu en laisse pendant si longtemps..."

"Quand vous savez que vous n'avez pas les moyens de tout faire, vous devez le savoir avant de commencer, non ? Lokeren a connu des difficultés pendant x années, mais un nouvel espoir et une nouvelle énergie sont apparus avec un nouveau président. Sept mois plus tard, le club a fait faillite. C'est un sentiment très étrange".

C'est un coup de massue, surtout pour les supporters. Verhulst sympathise avec eux. "Nous, les joueurs, nous sommes des passants, même si c'est un peu différent pour moi puisque j'ai joué là-bas pendant 7 ans. Vous ne pouvez pas effacer cela. Pour moi, c'est aussi un coup dur après tout ce que j'ai vécu avec Lokeren".

"Mais pour les fans... J'ai déjà eu des contacts personnels avec certains d'entre eux. Puis mon cœur saigne. Pour ces gens, c'est leur vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je ne sais pas quoi leur dire. Tout cela est au-dessus de nos têtes. Je compatis profondément avec eux".

L'icône du club, Killian Overmeire, est le plus touché. "Killian fait partie des supporters en quelque sorte", dit Verhulst. "C'est son club. Killian n'est pas un passant, n'est-ce pas ? Il a joué ici toute sa vie. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui, je ne peux même pas imaginer ce qu'il ressent en ce moment", a conclu le portier.