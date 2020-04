Quel avenir pour Jelle Van Damme? Il n'y a qu'une seule option

Jelle Van Damme espère encore jouer la saison prochaine, mais fixe une condition.

Après deux ans à l'Antwerp, Jelle Van Damme était retourné dans un des clubs de son coeur et espérait aider Lokeren à retrouver sa place en D1 amateurs. A la place, il a vécu une saison cauchemardesque, qui s'est ponctuée par la faillite du Sporting.

Mais il espère que sa carrière ne va pas s'arrêter là-dessus. "Je me sens bien et j'ai encore envie de jouer", insiste l'ancien Rouche au micro de VTM. Mais s'il reprend du service la saison prochaine, il veut que ce soit au plus haut niveau du football belge. "J'ai encore le niveau pour aider certains clubs en Belgique, mais il faut que ce soit en D1A, dans un club qui me correspond", conclut-il.