Jelle Van Damme veut continuer à jouer : "Je ne ferme aucune porte"

Sans contrat en raison de la faillite de Lokeren, Jelle Van Damme espère tout de même continuer à jouer au football.

Avec la faillite du Sporting Lokeren, Jelle Van Dame se retrouve sans club et libre de tout contrat. Néanmoins, malgré ses 36 ans, le défenseur central n'envisage pas encore de raccrocher les crampons selon ses propres dires.

En effet, comme il l'a confié dans un entretien accordé à Het Laastste Nieuws, l'ancien Diable Rouge espère trouver un nouveau challenge en vue de la saison prochaine. "Le football me manque, le plaisir, c'est comme ça depuis quelques mois. Je vais m'occuper, essayer de rester en forme. Et surtout, j'espère continuer (sa carrière, ndlr). Il faut seulement que ce soit quelque chose au plus haut niveau".

Par ailleurs, l'ancien joueur de l'Antwerp ne ferme pas la porte à un départ à l'étranger. "Je vais tout garder ouvert. Mais je veux pouvoir y donner le meilleur de moi-même pendant un an. Je ne ferme aucune porte. Ou au moins un. Je ne jouerai plus en D1B".