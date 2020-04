OFFICIEL : Bernd Storck quitte le Cercle de Bruges

L'Allemand de 57 ans, qui a aidé le Cercle de Bruges à se sauver, ne continuera pas en Venise du Nord.

Les chemins du Cercle de Bruges et de Bernd Storck se séparent après une saison fructueuse qui a vu l'Allemand, arrivé en octobre 2019 pour succéder à Fabien Mercadal, sauver le club de la relégation. En fin de contrat, Storck a décidé de ne pas rester au Cercle, comme l'explique le président Vincent Goemaere : "Nous respectons la décision de Bernd et nous nous focalisons désormais sur la recherche d'un nouvel entraîneur, la formation d'une équipe et le développement de la stratégie sportive qui nous permettra de viser plus haut avec le Cercle", lit-on dans le communiqué officiel.