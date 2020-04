"Un joueur plus complet qu'en Allemagne": comment Kevin De Bruyne a grandi avec City

Cinq saisons, 50 buts et 86 passes décisives: Kevin De Bruyne a bien grandi depuis la saison canon qu'il avait disputée avec Wolfsburg et qui lui avait valu le titre de Footballeur de l'année en Allemagne. Et il estime être désormais un bien meilleur footballeur qu'à l'époque.

Pour Kevin De Bruyne, c’est certain: il y a un monde de différence entre le KDB de la Bundesliga et celui qui brille désormais avec City. "C’est difficile de comparer, mais je pense que je suis plus complet qu’au Wolfsburg", confirme-t-il dans une interview accordée à Sky Sport.

Un haut niveau constant sur la durée.

"Dans chaque aspect du jeu, je me sens désormais à l’aise", détaille le Diable Rouge qui estime aussi avoir donné plus de relief à son jeu en Angleterre. "A Wolfsburg, j’ai fait de belles choses, mais j’avais beaucoup plus de hauts et de bas. Alors que, sur les trois dernières saisons, peut-être un peu moins la saison dernière, j’évolue à un niveau constant."

Et c’est sans doute cette constance qui fait du médian belge l’un des meilleurs de Premier League, voir du monde. "Depuis mon premier match à West Ham au dernier au Real, j’estime avoir plutôt bien joué. Et c’est ce dont je suis le plus satisfait: pouvoir, sur la durée, évoluer à un niveau suffisamment bon pour être performant", conclut-il.