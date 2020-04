Un joueur prend cher en Angleterre et se voit traiter de "Covidiot"

L'attaquant a créé la polémique du week-end outre-Manche.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré Moise Kean faisant la fête dans sa maison avec une vingtaine de personnes. Et ce, alors que les rassemblements sont interdits en Angleterre.

Les images du jeune attaquant d'Everton ont fait du bruit. Ce lundi matin, plusieurs journaux outre-Manche explique que les Toffees sont furieux contre leur joueur et que celui-ci devrait recevoir une sévère amende suite à cet écart de comportement. Le Daily Mail, qui le traite de «Covidiot», estime que le montant de l'amende sera de 100 000 livres, soit 115 000 euros. The Guardian ou encore le Daily Mirror pensent que ce sera beaucoup plus élevé que ça. Aux alentours de 160 000 livres, soit 183 000 euros.