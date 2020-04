Un grand talent belge bientôt équipier de Romelu Lukaku? L'Inter lui propose un contrat de quatre ans

Considéré comme le nouveau 'Javier Zanetti' en Italie, le jeune ailier arrive à un moment clé de sa carrière.

S'il n'a que 18 ans, le jeune Tibo Persyn a déjà pris le temps de faire parler de lui en Italie. L'Inter a d'ailleurs, selon Het Laatste Nieuws, proposé un contrat de quatre ans au joueur belge. Séduit, Antonio Conte serait même prêt à lui donner ses premières occasions de se montrer avec le noyau A la saison prochaine.

Formé en grande partie au Club de Bruges, Tibo Persyn avait quitté la Venise du Nord pour la Lombardie il y a près de deux ans, en début de saison 2018-2019. Et depuis, en plus de séduire avec les équipes de jeunes de l'Inter, il se montre aussi avec le maillot de la sélection nationale belgeIl avait joué ses 45 premières minutes avec les U19 belges... et inscrit son premier but en février dernier.