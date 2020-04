Les supporters sévillans enragent : "Des milliers de morts, et votre seule préoccupation est de savoir quand rejouer"

Le monde du sport, et des stades de foot plus particulièrement, peut souvent être un facteur d'unité et de rassemblement. Ce lundi, une soixantaine de groupes de supporters du FC Séville est parvenue à s'entendre pour cosigner un communiqué au sujet de la crise sanitaire.

Depuis plusieurs semaines, Fédération espagnole et Liga se réunissent pour proposer plusieurs dates de reprise du championnat espagnol. Si aucune proposition n'a encore été totalement retenue, c'est parce que de nombreux acteurs s'opposent à une reprise. Parmi ceux-ci, le Minstère de la Santé espagnol, certains clubs (le Barca, particulièrement, qui en tête du championnat), mais aussi - et surtout - les supporters. 59 groupes ou collectifs de supporters sévillans l'ont ainsi fait savoir dans un communiqué. Le ton, tranchant et virulent, est donné. Extraits choisis et traduits par nos soins : "Nous rejetons les plans de la Liga qui envisagent une reprise des compétitions nationales. Nous sommes face à l'une des crises les plus importantes de notre époque. Des centaines de milliers de personnes sont contaminées par le coronavirus, des dizaines de milliers sont mortes. Malgré tout, il apparait que la principale préoccupation est de reprendre les rencontres, et ce, seulement pour une raison : l'argent. Jamais l'intérêt économique doit passer avant la santé. Et le football ne peut faire exception à cette règle". Nuestro único partido es contra el Covid-19: https://t.co/whvBiWAJKE#NoEsFútbolEsLaLiga @SevillaFC pic.twitter.com/3v3JYZpuIi — Biris Norte (@birisoficial) April 28, 2020