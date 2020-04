Michy Batshuayi poussé vers la sortie... pour faire place à Mertens?

Un Diable Rouge pourrait en chasser un autre à Chelsea.

Fin de l'aventure pour Michy Batshuayi à Chelsea? Selon Het Laatste Nieuws, Chelsea, où Olivier Giroud a prolongé et où Tammy Abraham semble être l'option n'uméro 1 sont prêts à laisser le Diable Rouge, arrivé il y a près de quatre ans.

Jamais vraiment titulaire à part entière à Chelsea, Michy Batshuayi ne serait pas contre l'idée un départ non plus selon le quotidien néerlandophone qui avance aussi qu'un éventuel départ ferait de la place... à Dries Mertens, en fin de contrat avec le Napoli et plus que jamais dans le viseur de Frank Lampard.