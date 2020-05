🎥 Lionel Messi marquait pour la première fois il y a 15 ans : voici ... tous ses buts pour le FC Barcelone !

ūüé• Lionel Messi marquait pour la premi√®re fois il y a 15 ans : voici ... tous ses buts pour le FC Barcelone !

Lionel Messi a inscrit 697 buts dans sa carrière. Une folie quand on sait que son premier but date d'il y a 15 ans jour pour jour : la Pulga tourne donc depuis à une moyenne de 46,6 buts par an.

Le 1er mai 2005, il y a 15 ans, d'un lob astucieux, Lionel Messi inaugurait une liste de buts qui n'en finirait pas de s'allonger : 696 autres suivront, dont 626 sous les couleurs du FC Barcelone. Une moyenne absolument folle de plus de 46 buts par an, avec un record de 79 réalisations sur l'année civile 2012 (50 sur la saison 2011-2012 !), véritable pic de la Pulga. Si vous êtes un véritable inconditionnel du FC Barcelone, il est possible que vous connaissiez déjà par coeur les faits et gestes de Lionel Messi, tous ses dribbles, et la plupart de ses buts. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent assister à un pan d'histoire, voici quelques vidéos qui vous remettront la quasi-intégralité en tête ...