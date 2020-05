Ces Belges qui brillent dans l'ombre - 7 : Ilias Chair rêve de Premier League

Tout le monde a suivi les exploits de Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku ou Thibaut Courtois cette saison. Mais cette période de suspension des championnats est aussi l'occasion de parler de certains joueurs belges un peu oubliés, qui brillent pourtant dans l'ombre.

La question se posait légitimement : devions-nous inclure à cette sélection des joueurs binationaux ayant opté pour un autre pays que la Belgique en termes de nationalité sportive ? En ce qui concerne Ilias Chair (22 ans), nous nous en sommes laissés la liberté : le jeune belgo-marocain n'est pas encore international A avec le Maroc (même si son choix ne fait aucun doute) et, né à Anvers, il a vécu toute sa vie chez nous, jusqu'à son départ en 2017 pour l'Angleterre.

Initialement formé au FC Bruges, c'est au Lierse qu'Ilias Chair termine son écolage et découvre l'équipe A, ne disputant cependant que deux rencontres en équipe A. Il y a trois ans, il opte pour le grand saut vers l'Angleterre et Queens Park Rangers, où il fait partie du groupe pour sa première saison et réalise même une excellente performance en avril 2018 face à Birmingham, avec un but et un assist.

Son prêt pour la secone partie de saison passée à Stevenage (D4) s'avère fructueux : 16 matchs, 6 buts et 6 assists lui permettent de revenir à QPR par la grande porte à l'intersaison. Les Rangers, qui évoluaient en Premier League en 2014-2015, font partie des nombreux clubs à viser la promotion.

Ilias Chair, titulaire très régulier, met cependant un petit temps à enfin trouver le chemin des filets : il faut attendre fin 2019, le 14 décembre, pour qu'il trouve la faille face à Barnsley. Pour une défaite 5-3, mais au meilleur moment car l'Anversois sortait de trois matchs sur le banc. Il retrouve le onze quelques semaines plus tard avec un second but à la clef face à Hull City. Deux buts en février, tous deux en montant au jeu, portent son bilan à 4 réalisations et 5 assists.

La Premier League, un palier encore trop haut ?

Le jeune Chair ne s'en cachait pas dans une interview accordée à Walfoot : il rêve de Premier League. Mais QPR ne sera pas promu cette saison (le club est 13e de Championship) et le Belgo-Marocain a manqué d'efficacité : si son style flamboyant a pu amener la comparaison avec Adel Taarabt, génie marocain qui avait fait monter les Rangers à lui tout seul en 2014, l'ancien du Lierse a encore du travail. Pour une première saison à ce niveau, il a cependant fait forte impression ...