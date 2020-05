Le Real Madrid prépare un gros dégraissage

Le club madrilène prépare déjà en coulisses la saison prochaine et tout porte à croire que la Casa Blanca veut effectuer un grand ménage.

Le Real Madrid préparerait déjà son mercato estival et aimerait économiser pas moins de 80 millions d'euros en transferts grâce aux futures ventes réalisées. Il y a donc 12 joueurs sur le départ, comme l'affirme AS.

Parmi ceux-ci, Gareth Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Nacho ou encore Mariano Diaz. Luka Modric et Marcelo auront le choix quant à leur avenir. Brahim Díaz et Reinier devraient être prêtés afin d'acquérir de l'expérience. De plus, Achraf Hakimi ou Martin Ødegaard vont eux revenir de prêt. Un été qui s’annonce agité dans la capitale espagnole.