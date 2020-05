Sergej Milinkovic-Savic, très courtisé, va-t-il finalement rester à la Lazio Rome ?

L'ancien milieu de terrain du Racing Genk Sergej Milinkovic-Savic intéresse énormément de grands clubs européens, mais pourrait finalement rester à la Lazio Rome.

Arrivé en 2015 du Racing Genk, Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) a rapidement conquis la Serie A et est désormais l'un des milieux de terrain les plus en vue d'Europe. De nombreux clubs sont sur les traces du médian serbe, notamment le PSG et Manchester United, mais la Lazio Rome aurait, d'après Skysports, prolongé son joueur jusqu'en 2024 avec revalorisation salariale à la clef.

Milinkovic-Savic, frère du portier du Standard de Liège Vanja Milinkovic-Savic, pourra ainsi disputer la Ligue des Champions avec son club la saison prochaine (si la Serie A est gelée au classement actuel, la Lazio sera qualifiée).