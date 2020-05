Après Eden Hazard et Thibaut Courtois, un troisième Diable Rouge au Real Madrid ?

Avec Eden Hazard et Thibaut Courtois, nous avons déjà deux Diables Rouges qui jouent au Real Madrid et un troisième peut être ajouté.

Le Real Madrid est sur la piste de Paul Pogba depuis un certain temps, mais ce transfert ne s'est toujours pas concrétisé. C'est pourquoi le Real Madrid a décidé de porter un certain intérêt vers un de nos Diables Rouges selon le Mundo Deportivo. Kevin De Bruyne a connu une excellente saison et l'a récemment montré contre le Real Madrid avec un but et une passe décisive.

Le Real Madrid est à la recherche d'un successeur pour Luka Modric et voit Kevin De Bruyne comme le nouveau Galactico idéal. De Bruyne lui-même a indiqué qu'il était ouvert à un départ si Manchester City devait être victime d'une suspension européenne.

Il est donc possible que nous ayons trois Diables Rouges au Real la saison prochaine. Il devra attendre la décision de l'UEFA sur l'exclusion européenne. Le Real Madrid, en revanche, garde Martin Odegaard comme alternative. Le jeune Norvégien est actuellement prêté à la Real Sociedad.