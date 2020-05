Thibaut Courtois ne veut pas voir le Barça champion en cas d'arrêt définitif : "Cela ne serait pas très juste"

Alors que la saison est terminée aux Pays-Bas et en France, les joueurs des autres championnats sont dans l'attente. Vont-ils se diriger vers une reprise ou non ? C'est ce que se demande l'un des nos Diables Rouges.

Le chmpionnat d'Espagne va-t-il reprendre ? Thibaut Courtois s'est confié auprès de nos collègues de Sporza. "Il semble que nous allons être testés dans le courant de la semaine, afin de pouvoir reprendre des entraînements individuels au club", explique le portier des Diables Rouges. "Mais ce sont des décisions qui appartiennent aux autorités et aux clubs. J’ai très envie finir la saison mais il faut que tout soit sain avant de recommencer à jouer. On peut être porteur du virus sans avoir de symptômes. Et que se passera-t-il si c’est le cas d’un adversaire ? On doit tenir compte de beaucoup de choses."

Lorsque la Liga a été interrompue au mois de mars, le Real Madrid était deuxième à deux points du Barça. "Je suis sûr que nous pouvons encore être champions. Ce serait dommage si la saison était définitivement arrêtée. Et si c’était le cas, je ne trouverais pas très juste que Barcelone soit sacré. A Barcelone ils doivent trouver ça logique, mais moi pas. Ils ont partagé et perdu contre nous, et à ce moment-là on a montré qu’on était la meilleure équipe, même s’ils comptent aujourd’hui deux points d’avance. Je ne trouverais pas ça juste, non. En Angleterre je pourrais encore comprendre que Liverpool soit désigné champion, parce qu’ils ont 25 points d’avance", a ajouté. "Soit on joue tout, soit on ne finit pas, mais alors on ne désigne pas de champion."