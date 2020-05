Une icône mexicaine conseille Karim Benzema

L'ancien joueur de la Casa Blanca sait ce qu'il faut pour que l'attaquant français soit encore plus prolifique.

Le légendaire Hugo Sánchez a confié tout le bien qu’il pensait de Karim Benzema (32 ans, 36 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) lors d'un entretien avec AS. Pour l'ancien joueur du Real Madrid (1985-1992), le Français serait encore meilleur en soutien d'un autre attaquant.

"Le Real Madrid a besoin d’un tueur des surfaces, comme j’ai pu l’être et comme l’est Cristiano (Ronaldo, ndlr), qui a endossé ce rôle à la perfection durant plusieurs années au Bernabeu. (…) Comment ne pas aimer Benzema. C’est un attaquant avec une classe exceptionnelle mais ce n’est pas un killer, ni un véritable joueur de surface. C’est un magnifique second attaquant", souligne le Mexicain.

"Il a un jeu similaire à celui de Butragueño, et moi à celui de Cristiano. C’est pour ça qu’Emilio et moi nous entendions si bien. Je pense que ce serait bien pour Karim d’avoir un tueur à côté de lui. Moi j’aimerais Harry Kane, mais il s’est énormément blessé récemment. Et Lewandowski, il y a le problème de l’âge. Ce n’est pas un profil facile à trouver", conclut Sánchez.