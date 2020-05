Un joueur de Genk dans le viseur du FC Séville

Le jeune défenseur central pourrait déjà quitter le Limbourg cet été.

Jhon Lucumi est dans le viseur du FC Séville espagnol, comme le rapporte les médias colombiens. Le défenseur central âgé de 21 se sent bien à Genk, mais ne serait pas contre l'idée d'évoluer dans une formation plus huppée.

"Pour l'instant, je n'ai connaissance d'aucune offre concrète. Je suis ici à Genk et j'attends de voir ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr, il y a toujours cette envie d'aller dans un plus gros club et de jouer dans une meilleure ligue", explique Jhon Lucumi à El Pais de Cali.

Le défenseur rêve d'un championnat majeur. "J'aime les grandes ligues, la Liga, la Bundesliga, la Serie A et la Premier League. Ce sont tous de beaux endroits pour pouvoir jouer sous les projecteurs", a lâché le Colombien qui a oublié de citer la Ligue 1...