Samuel Umtiti se blesse dès la reprise des entraînements au Barça

Samuel Umtiti s'est blessé au mollet dès la reprise des entraînements, a annoncé ce samedi le FC Barcelone via un communiqué. La durée d'indisponibilité de l'international français n'a pas été communiquée.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp