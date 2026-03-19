🎥 "La faute de trop" : le but vidéogag qui a précipité l'élimination de Genk

Genk rentre de Fribourg avec une lourde défaite dans les valises (5-1). Le Racing était encore en course à la mi-temps.

Malgré deux buts encaissés en cinq minutes en milieu de première mi-temps, le Racing était toujours à hauteur de Fribourg. Grâce à la victoire 1-0 au match aller et à la réduction du score de Matte Smets juste avant la mi-temps.

Mais c'est Smets qui a ensuite lancé les Allemands vers la qualification avec cette passe en retrait mal assurée à Tobias Lawal, qui a directement amené le 3-1. "Il m'a remis le ballon, mais j'étais déjà en mouvement dans l'autre direction", déplore le gardien limbourgeois.

Grifo pakt dat cadeautje maar al te graag uit! 🎁🤝 pic.twitter.com/lbZ8rBDGH8 — Play Sports (@playsports) March 19, 2026

Un manque de concentration

"Cette erreur individuelle a été le tournant de notre match", surenchérit Nicky Hayen, cité par Sporza. "Que notre équipe ait été en mesure d'atteindre les quarts de finale, vous l'avez vu ce soir encore. Normalement, ce genre d'erreur ne peut pas arriver, mais c'est arrivé".

"C'était peut-être la faute de trop. Par moments, nous concédons des buts de manière trop puérile. Et dans ce cas, tu dois subir les matches", a-t-il ajouté.



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Le capitaine Bryan Heynen a toutefois cherché à défendre son coéquipier : "Tout le monde fait des erreurs. Je pense qu'il a joué à un très haut niveau ces dernières semaines. Ce serait dommage que tout le monde le critique maintenant". Genk va désormais rapidement devoir tourner le bouton avant le déplacement de dimanche à la RAAL, la dernière occasion de la phase classique pour espérer finir dans le top 6.