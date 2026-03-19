"Les supporters sont merveilleux" : la promesse inattendue de Jean-Marie Pfaff à La Louvière

"Les supporters sont merveilleux" : la promesse inattendue de Jean-Marie Pfaff à La Louvière
Photo: © photonews
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Jean-Marie Pfaff découvrira-t-il les charmes de l'Easi Arena dans les prochains mois ? C'est ce qu'il laisse entendre après avoir exprimé son admiration pour la RAAL.

C'est à l'occasion d'un reportage sur Enzo Scifo qu'Antenne Sport est allé interviewer Jean-Marie Pfaff. l'ancien gardien des Diables Rouges s'est également exprimé sur la RAAL, qu'aide actuellement Scifo.

Son opinion est plus que positive : "Premièrement, je trouve qu'ils ont de bons supporters. J'ai joué contre La Louvière avec Beveren. Les supporters sont merveilleux. Il y avait beaucoup de vent dans le stade, maintenant c'est mieux".

Un club séduisant à tout point de vue

L'ancien gardien du Beveren et du Bayern Munich est également admiratif du reste : "Le développement du club est très intéressant, j'ai beaucoup de respect pour cela et j'espère qu'ils vont rester en première division".

Il apporte même son analyse personnelle du jeu louviérois : "Les combinaisons en match sont bonnes. Tu vois ce qu'ils veulent faire. Le problème, c'est surtout la gestion des transitions, la manière de compenser et de se replacer à la perte du ballon. Les grandes équipes, elles, maîtrisent parfaitement ces phases. Mais il ne faut bien sûr pas oublier la différence de qualité. Quand on affronte une grosse équipe, il n'y a qu'à voir la différence de budget et de noms alignés".

Jean-Marie Pfaff en fait la promesse : "Je vais venir une fois voir un match. On ira ensemble. J'aime La Louvière. Pas pour la télévision mais pour la vie. Allez les Loups", conclut-il. La RAAL jouera d'ailleurs contre Beveren la saison prochaine, en cas de maintien. Le match rêvé pour une première visite ?

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