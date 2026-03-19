"Il faut qu'ils arrrêtent avec ça" : le message clair de Jérémy Doku pour la Coupe du Monde

Jérémy Doku est plus que jamais le joueur clé des Diables Rouges. Il arrivera à la Coupe du Monde avec beaucoup de détermination.

Du haut de ses 22 ans, Jérémy Doku s'apprête déjà à vivre sa deuxième Coupe du Monde. Mais sa première en tant que titulaire. En 2022, il était encore le substitut d'un Eden Hazard en fin de parcours. Il n'avait ainsi disputé que 18 minutes...qui ont failli tout faire basculer contre la Croatie.

Interrogé par RTL, il incarne cette nouvelle génération aux dents longues : "L'ancienne génération a bien sûr fait de bonnes choses, mais il faut nous donner du temps. Quand je regarde ce qui arrive et ce qui est déjà là, j'ai beaucoup de confiance".

Une équipe qui veut écrire sa propre histoire

L'ailier de Manchester City veut que l'équipe soit jugée en fonction de ses seules performances, sur base de ses qualités, pas en souvenir des derniers noyaux : "On a les joueurs et le staff pour faire de bonnes choses. On a besoin de nos supporters, qui sont derrière nous. Il faut qu'ils arrêtent de nous comparer avec l'ancienne génération".

"On essaie d'écrire notre propre histoire. La Coupe du Monde 2022 au Qatar n'était pas top. Je veux faire beaucoup mieux que ça, c'est sûr. On a beaucoup de jeunes, mais aussi de joueurs qui ont de l'expérience du haut niveau, de la Ligue des Champions", poursuit-il.

Comme dans toute nouvelle histoire, tout reste à écrire : "J'ai envie de vous dire 'On veut gagner la Coupe du Monde'. Tout le monde va vous le dire. Mais on va d'abord regarder match par match et se concentrer sur nous pour faire mieux que la dernière fois".



