L'héritage de la 'mentalité Hasi' ? Le triste chiffre qui pourrait encore jouer bien des tours à Anderlecht

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Anderlecht devra composer sans Adriano Bertaccini et Nathan Saliba contre le Cercle de Bruges. Les Mauves ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes après avoir écopé d'autant de cartes jaunes.

Là où Adriano Bertaccini a été exclu, Nathan Saliba a reçu sa dixième carte jaune de la saison. Deux bristols qui ont encore un peu plus aggravé les chiffres du Sporting cette saison. Autant le dire : heureusement pour Anderlecht que le classement du fairplay n'est pas un critère prépondérant en cas d'égalité de points.

Les Bruxellois en sont à 78 cartes jaunes en 29 matchs de championnat. Seul Louvain a fait pire avec 89 avertissements cette saison et dépassera sans doute la moyenne de trois cartes jaunes par match.

L'intensité a ses limites

En ce qui concerne les exclusions (5), Anderlecht reste loin des dix rouges dont a écopé le Standard, qu'elles soient directes ou indirectes. C'est véritablement les cartes jaunes qui posent question. Encore huit lors du seul match à Malines.

En comparaison avec le bilan mauve, Genk et le Club de Bruges n'ont respetivement vu que 43 et 44 fois vu jaune sur la saison de Pro League. À lui seul, Nathan Saliba en est déjà à dix. Il manquera donc non seulement le dernier match de la phase classique, mais aussi le premier des Playoffs.


Rattrapera-t-il Roland Juhasz, recordman en la matière avec 13 cartes jaunes sur une saison ? Le Canadien ne sera en tout cas pas le seul à devoir se modérer : en cas de cinquième carte jaune contre le Cercle, Ludwig Augustinsson manquera lui aussi le match d'ouverture des Playoffs.

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