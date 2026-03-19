Pas de Mondial...pour avoir pris le volant 24 heures trop tôt : l'invraisemblable histoire de Cameron Puertas

Révélé avec l'Union Saint-Gilloise il y a deux ans, Cameron Puertas pensait avoir une chance de participer à la Coupe du Monde avec la Suisse. Mais il paie ses erreurs de jeunesse.

De nationalité sportive espagnole mais né en Suisse et formé à Lausanne, Cameron Puertas aurait pu prétendre à une place en équipe nationale suisse. Vendu plus de 15 millions à Al-Qadsiah par l'Union, il est prêté au Werder Brême cette saison.

Titulaire régulier en Bundesliga, il ne pourra pourtant pas prétendre à sa toute première convocation avec la Nati. La raison de cette impossibilité réside dans la loi suisse...et dans le casier judiciaire du joueur.

Pas de Coupe du Monde pour Puertas

En 2017, alors qu'il n'avait que 19 ans, Puertas avait fait l'objet d'un retrait de permis temporaire et avait été contrôlé au volant un jour avant l'expiration de sa sanction. En 2019, il avait roulé en plaçant les plaques d'immatriculation de sa mère sur son véhicule. Les deux infractions lui avaient valu une ligne dans son casier judiciaire.

Une erreur de jeunesse qui retarde sa naturalisation : l'inscription a été supprimée en octobre 2025, mais il faut respecter un délai de dix ans à compter de la date de l'infraction, a précisé l'Office fédéral des migrations, dans un verdict rapporté par le quotidien suisse La Liberté.



Cameron Puertas ne pourra donc pas être appelé en sélection helvète avant 2029. Il aura alors 31 ans. S'il avait su les conséquences qu'engendreraient ces deux incartades au volant, autant dire qu'il aurait pris le bus.