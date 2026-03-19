Le château de cartes de Genk s'est vite écroulé : le dernier représentant belge quitte la scène européenne

Genk a été éliminé en huitième de finale d'Europa League sur la pelouse de Fribourg. Notre dernier représentant européen a craqué au retour des vestiaires, s'inclinant finalement 5-1.

Vainqueur 1-0 à l'aller, Genk se présentait en Allemagne sans Zakaria El Ouahdi, suspendu. Un fameux coup dur auquel Nicky Hayen s'est adapté en lançant Ken Nkuba sur la côté droit. La mission : revenir en ayant fait valoir ce but d'avance jusqu'au bout.

Mais le Racing n'aura tenu que 18 minutes, le temps qu'il a fallu à Fribourg pour ouvrir le score sur phase arrêtée. Le Racing a bien cru pouvoir égaliser dans la foulée, mais le gardien adverse a sorti l'arrêt qu'il fallait sur la reprise d'Aaron Bibout.

Lang hadden ze bij Freiburg niet nodig! 🫣⏰ pic.twitter.com/KcJ3B9Wrbh — Play Sports (@playsports) March 19, 2026

Le scénario catastrophe était lancé : cinq minutes plus tard, Genk encaissait déjà le deuxième, sur une phase où la défense aura été dépassée de bout en bout (24e, 2-0).

La réaction de Genk a relancé le suspense le temps de la mi-temps

Virtuellement éliminés, les Limbourgeois ont eu le cran de réagir avant la mi-temps. Au bon endroit après un ballon de Konstantinos Karetsas renvoyé par le poteau, Matte Smets a surgi pour faire 2-1 : c'est dans le dernier acte de cette double confrontation que la différence allait se faire.

Als een volleerde spits! 🦁⚽ pic.twitter.com/PTm67uAALN — Play Sports (@playsports) March 19, 2026

Et la balance a rapidement penché en faveur de Fribourg, qui à nouveau inscrit deux buts en l'espace de cinq minutes dans le quatrième quart d'heure, le premier sur une offrande de...Matte Smets. Menant 4-1 après cinq frappes tentées, les locaux ont pu se contenter de gérer la dernière demi-heure et ont même inscrit un cinquième but dans le dernier quart d'heure.

Grifo pakt dat cadeautje maar al te graag uit! 🎁🤝 pic.twitter.com/lbZ8rBDGH8 — Play Sports (@playsports) March 19, 2026

La campagne européenne des clubs belges se termine donc sur une belle claque. Du côté de Genk, les regards sont déjà tous tournés vers le championnat et ce déplacement à La Louvière dimanche, crucial pour encore pouvoir espérer terminer dans le top 6.