Un duel à distance entre Frédéric Taquin et Felice Mazzù : les deux cas qui sauveraient la RAAL

La RAAL peut encore espérer éviter les Playdowns lors de la dernière journée de phase régulière. Pour cela, il faudra gagner contre Genk et espérer que l'Antwerp fasse le boulot à Louvain.

Pendant que Genk prenait l'eau à Fribourg, Frédéric Taquin et Jordi Liongola se tenaient déjà dans l'auditorium de conférence de presse pour préfacer le match de championnat de la RAAL contre le Racing.

Avec un point de moins que Louvain, les Loups savent ce qu'ils ont à faire pour espérer éviter les Playdowns : "Si on fait match nul, ils ont plus de victoires que nous, même s'ils perdent. On doit donc absolument gagner et espérer un faux pas (partage ou défaite) de leur part", explique Frédéric Taquin, relayé par Antenne Centre.

Solidarité et générosité dans l'effort

La RAAL s'attend à souffrir contre Genk : "C'est une équipe de possession. Ils vont nous priver du ballon. Même si on essaye de le prendre à notre compte, ça va être très compliqué parce techniquement, ils sont au-dessus du lot. Mais on a des cartes à faire valoir : on est à la maison, on y marque peu mais on y encaisse aussi peu. Si on peut être efficace comme on l'a été au Cercle, on peut faire un résultat".

À l'aller, les Loups avaient été décrocher le partage dans le Limbourg. Jordi Liongola ne veut pas calculer : "J'espère juste qu'on fera le meilleur résultat possible, qu'on fera ce qu'on a à faire. Il faut d'abord faire notre match et après seulement, on verra ce que Louvain a fait. On verra ce que ça donnera sur le coup de 20h30".

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Même topo chez Frédéric Taquin : même si Louvain prend les devants dans l'autre match, la rencontre face à Genk reste importante : "En toute sincérité, si on gagne contre Genk, si ça se passe mal pour Dender (qui jouera contre une équipe de La Gantoise qui doit assurer sa place dans le top 6), on pourrait les mettre à 14 points : sur un match de Playdowns, ça pourrait être réglé".