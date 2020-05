Mario Balotelli répond à Giorgio Chiellini

Le défenseur de la Juventus n'avait pas épargné son compatriote.

Dans une interview accordée à La Repubblica (à lire ICI), Giorgio Chiellini s'est montré très critique envers Mario Balotelli. Une sortie qui a rapidement fait réagir l'attaquant de Brescia dans un message publié sur Instagram.

"Au moins, j'ai la sincérité et le courage de dire les choses en face. Tu as eu beaucoup d'occasions de le faire depuis 2013, et de te comporter comme un homme, mais tu ne l'as pas fait", a glissé "Super Mario".

"Si c'est ça être un champion, alors je préfère ne pas l'être", a écrit le buteur de Brescia.