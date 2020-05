Le retour d'une légende à la tête du Barca, pour faire revenir Guardiola ?

Joan Laporta a annoncé vouloir redevenir Président du FC Barcelone. Pour cela, l'avocat catalan va devoir se présenter aux prochaines élections organisées par le club.

Le natif de Barcelone est une véritable légende pour les Blaugranas. Pour cause, sous sa présidence - entre 2003 et 2010 - le Barca a remporté deux Ligues des Champions et de nombreux titres nationaux.

Joan Laporta, 57 ans désormais, est également un député indépendantiste catalan convaincu. Il a récemment annoncé vouloir faire revenir Pep Guardiola, s'il était élu à la tête du Barca, lors d'une émission sportive sur TV3. Conscient que Guardiola ne quittera pas Manchester City si facilement, l'ancien Président a également déclaré que son plan B serait une autre légende du Barca : un certain Xavi.