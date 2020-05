Louis van Gaal s'exprime concernant deux Diables Rouges

Louis van Gaal (68 ans) est à la retraite, mais le Néerlandais suit toujours aussi attentivement le football. A propos de certains Diables Rouges, il a son opinion...

"Je suis un fan de De Bruyne. Je pense que c'est incroyablement beau à regarder. Hazard est un joueur créatif que j'aime aussi. Mais cela me fait penser qu'il avait besoin d'une période d'adaptation au Real Madrid. Je ne m'y attendais pas. Si vous les comparez, je pense que De Bruyne est plus un joueur d'équipe", a-t-il déclaré au Het Nieuwsblad.

L'ancien coach des Pays-Bas, du FC Barcelone et de Manchester United va plus loin. "Hazard doit parfois jouer plus simple et ne pas tenter le dribble de trop. J'ai très peu à dire sur De Bruyne. Rien vraiment. Ou peut-être son comportement. Parfois, il n'est pas satisfait car il a l'air d'être un perfectionniste".