Axel Witsel est officiellement out pour la reprise de Bundesliga

Lucien Favre a confirmé qu'Axel Witsel et Emre Can manqueraient le derby de la Rurh opposant le Borussia Dortmund et Schalke 04 ce samedi, pour la reprise de la Bundesliga. "Nous espérons les voir rapidement de retour", déclare l'entraîneur du Borussia en conférence de presse d'avant-match, un exercice dont on avait presque déjà perdu l'habitude ...

"Axel Witsel and Emre Can will not be available on Saturday. We hope that they'll be back on track soon."