📷 Les supporters de Cologne ont manifesté leur colère "contre les matchs fantômes"

La Bundesliga utilisera 20.000 tests de dépistage du Covid-19 pour que les deux championnats professionnels puissent aller au bout. Face à cette situation et ces passe droits accordés, de nombreux supporters allemands ont réagi.

Les derniers à avoir manifesté leur rejet d'une reprise précoce et à huis clos sont ceux du FC Cologne. Les partisans de Sebastiaan Bornauw et ses équipiers ont exprimé leur désaccord aux alentours du stade. Pendant que leurs favoris partageaient 2-2 contre Mayence, on pouvait par exemple lire sur des panneaux publicitaires, des canapés ou des murs, les messages suivants :

"Pas de football sans supporters", "Arrêtez la saison tout de suite", "Stades vides, poches remplies. Détester votre business n'a jamais été facile" ou encore "Des stades plutôt que des canapés. Contre les matchs fantômes".

Banners at 1. FC Köln‘s Müngersdorfer Stadion protesting against the Bundesliga‘s resumption before the game vs. Mainz:



