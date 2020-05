🎥 Lewandowski inscrit son 40ème but et offre la victoire au Bayern

Ce dimanche soir, l'Union Berlin recevait le Bayern Munich. Peu avant la rencontre, la police allemande devait intervenir pour disperser une vingtaine de supporters rassemblés en attendant le bus des joueurs.

Dans des conditions très strictes, le match pouvait néanmoins débuter. Après un gros quart d'heure les Bavarois pensaient ouvrir la marque, mais le but de Thomas Muller était annulé pour une position de hors-jeu claire. Le Bayern dominait largement son adversaire dans le jeu et Robert Lewandowski donnait l'avantage aux siens, sur pénalty. A la 40ème minute, l'attaquant polonais inscrivait déjà son 40ème but de la saison, toutes compétitions confondues ! Il s'agit de la cinquième saison consécutive durant laquelle Lewandowski inscrit au moins 40 goals.

🔥 | Cinquième saison d'affilée à plus de 40 buts pour Robert Lewandowski ! 👏#FCUFCB pic.twitter.com/8JnesHEeaw — LA BUNDESLIGA, C'EST SUR ELEVEN SPORTS (FR) ! 🇩🇪 (@ElevenSportsBEf) May 17, 2020

En fin de deuxième période, les Bavarois se mettaient définitivement à l'abri grâce à un but de Benjamin Pavard. Score final : 0-2. Le Bayern Munich reste premier de la Bundesliga avec quatre points d'avance sur le Borussia Dortmund. L'Union Berlin est douzième avec 30 points.