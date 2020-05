Un Diable se prononce sur la reprise en Liga: "Ce sera bizarre, mais je suis pour"

Arrivé en fin de mercato hivernal, Yannick Carrasco n'a pas encore eu beaucoup l'occasion d'étrenner le maillot de l'Atletico, mais il espère une reprise rapide, même s'il ne garde pas un grand souvenir du seul match qu'il a disputé à huis clos jusqu'ici.

Dans un entretien accordé sur Instagram, à la RTBF, Yannick Carrasco évoque la possible reprise du championnat espagnol le mois prochain. Et il est pour. "C'est bien de s'entraîner, mais le plus important ce sont les matchs et moi, je suis pour une reprise."

Même s'il sait que, sans supporters dans les tribunes, l'ambiance sera forcément différente. "J'ai déjà joué à huis clos, c'était avec Monaco contre Toulouse et c'était très bizarre", confie le Diable Rouge. "Il n’y a pas la même intensité, l’ambiance est froide, ça résonne dans le stade. Et Monaco ce n’est pas un très grand stade donc dans le Wanda Metropolitano, je n’ose pas imaginer ce que ça va donner."