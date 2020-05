Bundesliga: le Bayern et le Borussia à distance, choc pour le podium et pression sur les candidats à la relégation

De retour depuis la semaine dernière, la Bundesliga entre dans sa dernière ligne droite dès ce vendredi. Présentation d'un week-end peut-être décisif dans la course au titre, mais qui fait peut-être aussi office de dernière chance pour certains candidats à la relégation.

Le Bayern et le Borussia veulent assurer avant de se croiser

Depuis le week-end dernier, on y voit déjà un peu plus clair dans la course au titre. Efficaces à défaut d'être flamboyants à Berlin, les Bavarois ont maintenu à distance leur premier rival, le Borussia Dortmund (4 points d'écart entre les deux grands d'Allemagne en tête du classement), tandis que Leipzig a perdu de précieuses unités et probablement laissé filer ses dernières illusions dans la course au titre.

Impressionnants de facilité contre Schalke, Thorgan Hazard et ses équipiers devront gérer leur déplacement compliqué sur la pelouse du Wolfsburg de Koen Casteels (sixième) pour rester dans le sillage du Bayern (qui reçoit Francfort), avant le très attendu duel entre les deux favoris au titre, prévu mardi soir.

Un choc aux allures de lutte pour l'Europe

Le choc du week-end aura lieu samedi après-midi et opposera deux candidats à l'Europe. Le Borussia Mönchengladbach (3e) et le Bayer Leverkusen (5e) n'ont pas loupé leur rentrée le week-end dernier et s'affrontent ce week-end avec une place sur le podium pour enjeu. En cas de défaite, le Borussia, pourrait voir le Bayer, mais aussi Leipzig (quatrième, qui se déplace à Mayence) lui passer devant.

Une toute dernière chance pour le Werder et Paderborn

Dans le bas de classement, les affaires sont particulièrement mal engagées pour le Werder de Brême et Paderborn. Avec, respectivement, neuf et dix unités de retard sur le premier non-relégable, les deux derniers du classement doivent prendre des points pour entretenir un mince espoir de sauvetage miracle. Et ce sera compliqué ce week-end encore, avec des candidats à l'Europe sur la route du Werder (Fribourg) et de Paderborn (Hoffenheim).

Des Belges en vue?

Si Axel Witsel ne sera pas de la partie, les autres joueurs belges de Bundesliga devraient, pour leur part, être en mesure de tenir leur rang. On a déjà évoqué l'important duel qui attend Thorgan Hazard et Koen Casteels, mais ce sont Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio qui ouvriront, vendredi soir, la 27e journée lors d'un derby entre le Hertha et l'Union Berlin.

Avec Schalke, qui affronte Augsburg, Benito Raman tentera de faire oublier la claque reçue à Dortmund la semaine dernière, tandis que les deux Belges de Cologne, Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete, auront une belle occasion de se rapprocher encore un peu plus du maintien mathématique, contre le Fortuna Düsseldorf, qui lutte pour sa survie dans le bas de classement.

