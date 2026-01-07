Le choc wallon déjà en ligne de mire : la décision de Matthieu Epolo qui ravit le Standard

La Coupe d'Afrique des Nations est terminée pour Matthieu Epolo. L'international congolais va rapidement faire son retour au Standard.

Hier soir, la République Démocratique du Congo a été éliminée au bout du suspense par l'Algérie en huitième de finale de la CAN. Cela signifie la fin de parcours pour Matthieu Epolo, qui avait accéléré son changement de nationalité sportive avant le tournoi.

Le gardien du Standard n'a pas disputé la moindre minute mais a vécu un rêve en représentant la RDC dans l'ombre de Lionel Mpasi-Nzau, le gardien du Havre.

Epolo va donc retrouver les buts du Standard dans un état physique relativement frais. A tel point qu'il va même faire son retour au sein du groupe un peu plus tôt que prévu, sans prendre de repos comme initialement prévu.

Des retrouvailles au Portugal

Comme l'écrit La Dernière Heure, le gardien des Rouches a lui-même demandé à rejoindre ses équipiers au stage au Portugal. Matthieu Epolo veut passer à autre chose et rapidement se remettre au travail. Une nouvelle preuve de la mentalité du garçon, qui sera donc bien pour le choc wallon à Charleroi le dimanche 18 janvier.



En revanche, sept autres joueurs de Pro League sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN et ne reviendront pas encore de sitôt : Adem Zorgane, Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise), Mohamed Koné (Charleroi), Samuel Kotto (Gand), Oumar Diakité (Cercle de Bruges), Raphael Onyedika (Club de Bruges) et Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem).