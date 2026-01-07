La Croky Cup diffusée gratuitement, et ce n'est pas tout : DAZN fait un pas vers les supporters

DAZN est dans l'oeil du cyclone depuis la rupture du contrat télévisuel avec la Pro League. Mais l'entreprise de streaming veut montrer qu'elle peut aussi faire des pas vers ses clients.

En se rangeant derrière la Pro League, le CEPANI a mis encore un peu plus DAZN sous pression dans le cadre du litige quant au contrat télévisuel. Le diffuseur du championnat a toutefois clamé sa bonne foi et son intention de poursuivre la diffusion des matchs jusqu'au bout, avant même les injonctions formelles.

Aujourd'hui, DAZN a annoncé sur ses réseaux sociaux que la Croky Cup sera diffusée gratuitement sur l'application. Il ne faudra donc pas d'abonnement pour suivre en direct les quarts, les demis ou la finale.

Les supporters pourront très rapidement en profiter

Une annonce qui arrive à six jours du début des quarts de finale : Charleroi - Club de Bruges (mardi 13 janvier), Antwerp - RAAL La Louvière, Dender - Union SG (mercredi 14 janvier) et Anderlecht - La Gantoise (jeudi 15 janvier) seront au menu la semaine prochaine.

Mais ce n'est pas tout : DAZN a profité de l'occasion pour annoncer que d'autres épreuves de Coupe se déroulant à l'étranger seraient elles aussi à suivre grauitement sur l'application. Cela vaut pour le Trophée des Champions (France), la FA Cup (Angleterre), la DFB Pokal (Allemagne) et la Coppa Italia.

Ce jeudi 8 janvier, tout le monde pourra ainsi déjà suivre le choc du Trophée des Champions entre le PSG et l'Olympique de Marseille.



