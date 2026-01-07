Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard
Photo: © photonews
Anderlecht souhaite prolonger Thorgan Hazard. Une proposition est sur la table, mais les discussions sont loin d'être une formalité. Le joueur évalue soigneusement ses options.

Anderlecht a entamé des démarches pour prolonger le contrat de Thorgan Hazard. Le Belge de 32 ans voit son contrat expirer en juin. Le club ne souhaite pas encore le laisser partir et est passé à l’action.

Selon le Nieuwsblad, Olivier Renard lui a formulé une première proposition. Les Bruxellois envisagent une prolongation d’une saison, avec une option pour une année supplémentaire sous certaines conditions.  

Détail important : Thorgan Hazard devra accepter une baisse de salaire. Actuellement, il gagne plus de 1,5 million d’euros par an dans la capitale belge. L’attaquant examine la proposition et réfléchit à la suite de sa carrière. Bien qu’un séjour prolongé soit sa préférence, il ne veut pas encore donner son accord. 

Thorgan Hazard veut un contrat de deux saisons

Thorgan Hazard estime qu’il y a encore une marge de négociation. Il est conscient qu’il devra faire des concessions financières, ce qui n’est pas le principal obstacle. Il souhaiterait toutefois obtenir directement un contrat de deux saisons.


Des clubs exotiques pourraient également encore se manifester avec une offre lucrative. Si une proposition impossible à refuser arrive, Thorgan Hazard pourrait encore être tenté. Une prolongation à Anderlecht reste son premier choix, mais il étudie toutes ses options.

