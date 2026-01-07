Dante Vanzeir est clair : voici ce qui a fait pencher la balance en faveur du Cercle de Bruges

Dante Vanzeir a quitté La Gantoise et espère relancer sa saison au Cercle de Bruges en prêt. L'attaquant veut redevenir un joueur important et voit au Cercle de Bruges un projet sportif qui lui correspond parfaitement.

À Bruges, il espère retrouver davantage de temps de jeu. Cette saison, il n’est apparu qu’à cinq reprises en Jupiler Pro League.

Sur les réseaux sociaux du Cercle, Vanzeir a directement évoqué son transfert. Il s’est exprimé lors du stage hivernal à Portimão. "Je suis très heureux de pouvoir rejoindre le Cercle", commence le nouvel attaquant du Cercle de Bruges.

Nouveau départ pour Vanzeir

"Pour moi, c’est aussi un grand honneur de faire partie de ce groupe fantastique. Et l’ambition qui règne au sein de l’équipe m’a énormément parlé. Je suis donc très heureux que nous ayons pu trouver une solution très rapidement et de pouvoir aider ces garçons à atteindre leurs objectifs."

"Je pense que le Cercle pratique un football très attractif. Très direct, avec énormément d’occasions créées. Les matches sont souvent ouverts. Bien sûr, on encaisse encore un peu trop pour le moment, mais cela a aussi pesé dans mon choix. Il y a également le système à deux attaquants, qui me convient beaucoup mieux. Sur le plan sportif, tout correspondait parfaitement au Cercle. Cela a rendu mon choix plus facile", poursuit Vanzeir.



Le transfert s’est conclu sans grandes difficultés et, pour l’attaquant belge, la décision a été rapidement prise : "Je me suis assis avec les dirigeants du Cercle et ils m’ont présenté un projet sportif très clair. Tout collait pour moi. J’ai tout de suite eu un bon feeling avec l’équipe et les personnes au sein du club. Et voilà, au final, le choix a été très simple."