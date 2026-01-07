Très peu utilisé par Geraerts : Norman Bassette met fin à son prêt à Reims, son nouveau club déjà connu

Le prêt de Norman Bassette à Reims n'est pas resté dans les mémoires. Le Diablotin est d'ailleurs parti plus tôt que prévu.

L'été dernier, Coventry a prêté Norman Bassette à Reims. En Champagne, l'ancien attaquant de Malines devait gagner du temps de jeu sous les ordres de Karel Geraerts. Mais contrairement à Théo Leoni, le Gaumais n'a pas réussi à s'imposer.

Malgré un but dès son troisième match en Ligue 2, Bassette a rapidement perdu sa place en pointe. Il n'a ainsi plus débuté un match de championnat depuis le 17 octobre et n'était pas repris lors du dernier match contre Annecy.

Un transfert se préparait, et il a bien eu lieu : alors que Reims avait négocié une option d'achat, Norman Bassette s'en va en cours de saison. Le prêt été rompu, pour mieux le relouer à Kaiserslautern.

Herzlich willkommen uffm #Betze, Norman Bassette! 🙌🏻 Wir leihen den belgischen Mittelstürmer von Coventry City 🤝🏻 Schön, dass Du hier bist! ❤️

Six mois pour se relancer

Le natif d'Arlon finira donc la saison en deuxième division allemande, avec là aussi une option d'achat à la clé (son contrat à Coventry reste valable jusqu'en juin 2028).





Kaiserslautern est actuellement septième et regarde vers le haut de tableau depuis le début de la saison. De son côté, Bassette explore la deuxième division d'un troisième championnat majeur en un an, les Rote Teufel lui offriront-ils enfin un peu de stabilité ?