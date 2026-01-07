Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe
Photo: © photonews

Le Soulier d'Or sera décernée ce dimanche et, une fois encore, le débat tourne autour de quelques noms bien connus. Marc Degryse cite ses trois favoris pour le trophée, qui évoluent tous les trois au Club de Bruges.

Plusieurs candidats sont en lice, mais les mêmes noms reviennent sans cesse. Pour Marc Degryse, le constat est clair.

"Ardon Jashari, Christos Tzolis et Hans Vanaken du Club de Bruges", déclare-t-il dans Humo. "Je vois Jashari remporter le premier tour de vote, mais il a rejoint l’AC Milan en août. Tzolis devient donc le grand rival de Vanaken."

Pourquoi, selon Marc Degryse, le Club de Bruges a l’avantage

Marc Degryse cite trois joueurs du Club Bruges, alors que l’Union SG a été sacrée championne avec des chiffres impressionnants. "Les joueurs qui ont contribué au titre de l’Union – Franjo Ivanovic, Charles Vanhoutte et Noah Sadiki – sont tous partis."

"Ils ont quelque chose de spécial, mais pas suffisamment pour s’imposer en un seul tour de vote. Promise David est resté, mais il ne gagnera pas. Le Club Bruges dispose de davantage de classe individuelle", poursuit-il. Marc Degryse est également convaincu que si Tzolis était parti, Hans Vanaken aurait remporté le trophée pour la quatrième fois.

"C’est le joueur sur lequel tous les regards se portent toujours au Club de Bruges. Mais la saison dernière, il y a eu ces deux matches contre l’Union : une défaite 0-1 à domicile, puis un 0-0 à Bruxelles. Cela peut être une raison de ne pas le placer en tête."

