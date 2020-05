Courtois révèle ses discussions avec Hazard : "À Chelsea, on parlait déjà du Real Madrid !"

Thibaut Courtois a retrouvé son ancien équipier de Chelsea, Eden Hazard, l'été passé. Les deux hommes se voyaient déjà ensemble au Real Madrid lorsqu'ils étaient tous deux Blues ...

Un Diable Rouge au Real Madrid, en la personne de Thibaut Courtois, était déjà un bel accomplissement pour le football belge ... qui en compte désormais deux depuis l'été passé et la signature tant attendue d'Eden Hazard à Santiago Bernabeu. Une réunion des deux ex-équipiers de Chelsea qui semblait presque écrite : "Dans le vestiaire, à Chelsea, on parlait déjà de la possibilité de jouer ensemble ici", révèle Thibaut Courtois dans les colonnes d'El Mundo Deportivo.

"La Maison Blanche, la Maison Blanche (surnom du Real Madrid, la Casa Blanca, nda) ... C'était sympa d'en rêver. Et maintenant, on rêve de remporter des trophées ici", espère le portier madrilène. "C'est pour ça qu'Eden et moi sommes ici. L'arrêt du championnat lui aura permis de revenir en forme juste à temps !".