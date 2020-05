Alex Czerniatynski a hâte de retrouver un banc : "Je ne ferme pas la porte à la D2 Amateurs"

Sans club depuis son départ de l'Olympic Charleroi en novembre dernier, l'ancien Diable Rouge désire plus que tout retrouver un banc et diriger une équipe la saison prochaine.

Alex Czerniatynski est libre depuis le 19 novembre dernier quand il a été remercié du côté de l'Olympic malgré un bon début de saison et une huitième place au classement. Cela fait désormais six mois que l'ancien Diable Rouge ne dirige pas une équipe. "Par les temps qui courent, c'est difficile de trouver un nouveau club. Qu'en sera-t-il du football en Belgique ? Personne ne le sait encore. Quand le football amateur va-t-il reprendre et les entraînements vont-ils reprendre ? Et les joueurs en fin de contrat ? C'est le chaos le plus total", nous confie l'ancien coach des Dogues.

Il semble plus que probable que le football se joue sans supporters durant les prochains mois. "Le huis clos, quelle tristesse ! Jouer sans fans, on dirait des matchs d'entraînement. Puis c'est moins motivant pour les joueurs. Si le championnat débute de cette façon, il devra terminer la compétition de la sorte par équité."

Libre, le coach âgé de 59 ans est prêt à relever un nouveau défi. "En ce qui me concerne, j'ai profité de ces derniers mois à la maison pour bricoler et faire des choses que j'avais pas eu le temps de faire quand j'étais T1, mais le football me manque terriblement. J'ai hâte de retrouver un club. J'avais reçu plusieurs coups de téléphone au mois de janvier. J'étais en lice pour un poste et j'avais refusé une offre car le projet n'était pas intéressant. Je ne ferme pas la porte à la D2 Amateurs et je suis ouvert à tout challenge. Il faut des ambitions. Cela ne bloquera pas sur le plan financier, je ne suis pas gourmand", a conclu Alex Czerniatynski.